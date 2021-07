Tamang eleksiyon na! Cusi pinalalayas sa DOE

Nanawagan ang isang mambabatas kay Department of Energy (DOE) Secretary Alfonso Cusi na ituon na lamang ang kanyang atensyon para mapababa ang presyo ng kuryente at mga produktong petrolyo sa bansa.

Kung politika pa rin umano ang magiging prayoridad ni Cusi ay makabubuti na magbitiw na lamang ito sa puwesto.

“He should resign first from his post so that someone who can do the job of lowering energy rate takes over,” sabi ni House Minority Leader at Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate.

Si Cusi ay vice chairman ng PDP-Laban, ang partido ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit sinibak ito kasama ang dalawa pang opisyal ng PDP-Laban.

Patuloy umano ang pagbigat ng pasanin ng mga mamamayan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente at produktong petrolyo na nakakaapekto rin sa presyo ng pagkain.

“When will these price hikes stop and what is the DOE doing to mitigate these increases?” tanong ni Zarate. (Billy Begas/Eralyn Prado)