Tama na, sobra na… BOC LULUSAWIN!

By Bernard Taguinod

Tila nauubos na ang pasensya ng Kongreso sa walang puknat na katiwalian sa Bureau of Custom (BOC), dahil kahit sino umanong ilagay sa ahensyang ito ay hindi kayang pigilan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan.

Dahil ditto, iminungkahi ni House deputy speaker Miro Quimbo ng Marikina City na isapribado na lamang o tuluyan nang buwagin ang BOC katulad ng ginagawa ng ibang bansa.

“Hindi puwedeng paulit ulit na lang tayo nu’ng nakaraan bigas, sasakyan, agricultural products. Lahat po ginawa na po natin, nagpasa na tayo ng batas. Binigyan natin sila ng poder pero walang nangyayari eh,” ani Quimbo na siyang nag-sponsor sa Custom Modernization Law sa Kamara.

Wala aniyang ibang opsyong natitira sa Kongreso kundi luwasin ang BOC at isapribado ang operasyon nito tulad ng ginawa ng ibang bansa dahil kahit anong batas ang gagawin ay napaka-imposible sa ngayon na tumino ang BOC.

“Sa tingin ko po talaga, eh panahon na po para bigyan natin masinsinan at tunay na pagtingin kung ano ang gagawin natin dito sa Bureau of Customs. Kahit sinong ilagay natin ganun pa rin ang kinalabasan. Tingin ko po gawin na natin ang ginagawa ng ibang bansa na iprivatize po yan o di kaya talagang buwagin na po ang bureau of custom,” giit ng mambabatas.