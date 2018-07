Tama na ang satsat, maging Filipino ka muna!

Ang respeto ay ibinibigay sa mga bisitang nagpapakita rin ng respeto at paggalang!

Huwag naman nating kalimutan ang ating mga ba­yaning binuwis ang kanilang buhay para magkaroon tayo ng karangalan at hindi mayurakan ng mga dayuhan!

Maaari naman kasing naiwasan ang gulo kung na­ging maayos at matalino rin ang desisyon ng mga re­feree.

Mahaba ang pasensiya ng mga Fi­lipino. Pero kapag napuno na ang salop, dapat nang kalusin! Hindi sila basagulero. Ang tawag doon, prinsipyo.

Huwag maging miron! Taas noo, Filipino!

LORD, Kayo na po ang bahala!

BALITAWIT

BONGGA KA DAY (The Hotdogs)

Gilas, Gilas, Gilas Gilas

Ahhh!

Gilas, Gilas, Gilas, Gilas

Ahhh!

Lahat ay nagulat nang sikuhin na siya..

Sigaw ng mga tao’y rambulan na…

Suntok ng Aussie, sapakang ma­tindi..

Chot daw utos sa Pinoy,

‘Di nanggaling kay Pogoy!

Ahh, hay!

Chorus:

Boksing ba, ‘Tay?

Boksing ba, ‘Tay?

Sige lang, sige lang, may putok sa kilay

Boksing ba, ‘Tay?

Boksing ba, ‘Tay?

Sige lang, sige lang, may putok sa kilay

Gilas, Gilas, Gilas, Gilas

Ahhh!

Tapos na ang laban, tatlo ang na­tira…..

Out na si Castro, Romeo at Abueva

Si Blatche, Aguilar at si Wright wala na!

Carl at si Troy, pati si Pogoy,

‘Di patatalo ang Pinoy!!!

Ahh, hay!

Repeat Chorus