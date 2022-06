Tallo, ‘Pinas 3×3 angat sa ranking

‘DI na lang top 3×3 men’s basketball player si Mark Jayven ‘Mac’ Tallo ng ‘Pinas kundi isa na rin sa pinakamahuhusay sa mundo habang nakamit ng bansa ang pinakamataas na world ranking sa International Basketball Federation.

Sumampa ang national cager mula sa Cebu sa No. 72 na highest ranking ng isang Pinoy sa 3×3 World Tour habang ang bansa ay umakyat sa No. 18 makalipas na itaguyod ang Chooks-to-Go sa 2022 FIBA 3×3 World Tour Manila Masters.

“We already know the formula for us to reach the Olympic Qqualifying Tournament having done so during the last Olympic cycle,” ani Chooks-to-Go president Ronald Daniel Mascariñas. “Maintaining our rank will be relatively easy. The goal now is to turn our players into world-class athletes.”

Ang patuloy na pagsali ng Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 at pag-host ng FIBA 3×3 events ay nagbigay ng malaking tulong sa PH trio para makatipon ng kailangang puntos sa ranking.

Importanteng maagang makatipon ng puntos dahil malapit na ang cutoff sa qualification para sa 2024 Paris Olympics at sa Olympic Qualifying Tournament sa natitira na lang na 18 buwan bago mag-quadrennial sports conclave. (Lito Oredo)