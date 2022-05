Tallo, Lanete magpapaaiklab

PAMUMUNUAN ni Marc Tallo ang Cebu Chooks habang bibitbitin ni Chico Lanete ang Manila Chooks sa pagnanais na masungkit ang mga nakatayang world ranking at Olympic points sa pagsabak sa gaganapin na FIBA 3×3 World Tour Manila Masters sa Ayala Malls Manila Bay sa Mayo 28 at 29.

Asam ng top seed Ub Huishan NE (SRB) maipagpatuloy ang momentum matapos magwagi sa unang leg ng torneo sa Utsunomiya, Japan sa memorableng panalo matapos na agad magpahayag ng pagnanais na madagdagan pa ang kredensiyal sa pagiging “team to beat” sa pagsambulat sa Manila.

Una nang inahayag ng No. 1 seed na Ub na mula Serbia na pilit nitong ipapakita sa home fans partikular sa matatag na koponan ng Cebu Chooks at Manila Chooks ang matinding kalidad at husay sa pagnanais na makamit nito ang back-to-back titles sa pagsisimula ng FIBA 3×3 World Tour 2022.

Nangunguna ang Serbs sa Pool A matapos ang ginanap na draw Martes kasama nito ang Zavkhan MMC Energy ng Mongolia at Cebu Chooks (PHI).

Nasa Pool B ang Antwerp ng Belgium, Sansar MMC Energy ng Mongolia at ang magwawagi sa qualifier.

Nasa Pool C ang Liman Husihan NE ng Serbia, Warsaw Lotto ng Poland, Gurugram 3BL ng India.

Nasa Pool D ang Ulaanbaatar MMC Energy at Zaisan MMC Energy ng Mongolia at ang Manila Chooks. Nasa Qualifying Draw naman ang Yokohama Beefman ng Japan at ang Auckland at Melbourne ng Australia. (Lito Oredo)