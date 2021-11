Talbog sina Ivana, Denise: Janella swak na Valentina

Talbog sina Ivana Alawi, Jackie Rice, Denise Laurel kay Janella Salvador.

Aba, hindi nga lumutang ang pangalan ni Janella na pinagpipilian para gumanap na Valentine sa Darna ni Jane de Leon.

Pero heto nga, inanunsiyo ng ABS-CBN na si Janella ang sa tingin nila ay pinaka-swak na Valentina sa lahat ng mga nag-audition.

“Darna has found her nemesis. Janella Salvador will play the role of serpent queen and super-villain Valentina in ABS-CBN’s upcoming ‘Darna: The TV Series’. #TheValentinaReveal #DarnaTheTVSeries.”

Oh, bongga, di ba? Kaya pala super effort si Janella na magbawas ng timbang, dahil paghahanda pala ito sa Valentina role.

So, bale reunion movie nga ito nina Janella at Joshua Garcia, ha!

Ang pangunahing director ng serye na si Direk Chito S. Roño ang siya mismong pumili kay Janella mula sa mga talentadong aktres na nag-audition para sa mahalagang papel.

Ang “Darna” na nga ang comeback serye ni Janella na huling napanood sa telebisyon sa programang “The Killer Bride” noong 2019, na siyang nagbigay-daan para tanghalin siya bilang Princess of Philippine Television sa Box Office Entertainment Awards 2020.

Inaasahan na ang matinding bakbakan sa pagitan nina Darna at at Valentina para sa laban ng kabutihan at kasamaan sa teleseryeng nakatakdang umere sa susunod na taon.

Kabilang na rin si Janella sa cast at crew na nagsimula nang magtaping ngayong linggo sa ABS-CBN Soundstage at mga kalapit na lugar. Bukod kay Jane at Janella, bibida rin sa programa sina Iza Calzado, Joshua Garcia, Zaijian Jaranilla, Rio Locsin, Kiko Estrada, at marami pang iba. (Dondon Sermino)