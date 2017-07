TALBOG!!!: SANYA, NATAKOT SA ‘AHAS’ NI ROCCO!

Viral ngayon ang prank ni Rocco Nacino kay Sanya Lopez, habang naka-roll ang camera sa set ng kanilang upcoming series na Haplos. Super-seryoso kasi ang dalaga sa pag-deliver ng lines, at biglang may dinukot na snake toy ang aktor mula sa kanyang bulsa.

Kaya pagharap niya kay Sanya, napasigaw ang dalaga dahil napag-alaman namin na takot pala ito sa ahas. Ayon kay Rocco, masaya lang siya dahil last scene na nila ‘yun for the day.

Anyway, kapansin-pansin na kakaiba ang lam­bingan nina Sanya at Rocco.

KIM, SILI ANG PAMPAINIT!

Kung sa iba ay kape o hot chocolate ang pampainit, ibahin niyo si Kim Domingo. Isang trivia kasi ang binigay ng Kapuso star sa pamamagitan ng kanyang Instagram account kung saan ipinapakita ng dalaga sa video ang kanyang sa­rili while eating.

According to her, hindi kumpleto ang meal niya kapag wala itong kasamang sili. Kaya pala palaging sizzling ang aura mo, Kim, dahil hindi pwedeng wala kang pampainit!

Meanwhile speaking of pampainit, iba rin ang init na hatid ng serye ni Kim na D’Originals kasama sina Jaclyn Jose at LJ Reyes. Hindi na kasi mapigilan ang panggigigil ng viewers sa mga kabit na sina Yvette (Katrina Halili), Alice (Meg Imperial) at Cristina (Lovely Abella). Si Yvette, baliw na talaga dahil ang main aim niya ay tsugiin si Josie (Jaclyn) matapos itong dukutin at pahirapan. Magtagumpay kaya siya?

Pangit na Kris Bernal,

kinabog ang ganda nina

Beauty, Bianca…

Kahit sobrang pangungutya ang natanggap ng kanyang karakter na si Nimfa sa pilot episode ng Impostora, she doesn’t care dahil feel na feel naman ni Kris Bernal ang pagmamahal ng viewers dahil sa panalung-panalo niyang TV ratings against ABS-CBN’s Pusong Ligaw.

Hindi nakayanan ng powers ng dalawang istorya ng love triangle nina Beauty Gonzales, Joem Bascon at Bianca King at Sofia Andres, Diego Loyzaga at Enzo Pineda ang pak na pak na pagganap ni Kris bilang sina Nimfa at Rosette. Idagdag mo pa ang nakakawindang na pa-abs ni Rafael Rosell! San ka pa, di ba?