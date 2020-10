Talamak na corruption sa DPWH uunahin

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice (DOJ) na imbestigahan ang lahat ng ahensiya ng gobyerno sa isyu ng katiwalian subalit unahin at tutukan ang talamak na korapsiyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ang direktiba ay inanunsiyo ng Pangulo sa kanyang regular na mensahe sa bayan kung saan bukod sa DPWH ay nakalinyang imbestigahan ang Department of Agriculture (DA) .

Ang task force na nag-imbestiga sa katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang siya ring mag-iimbestiga sa DPWH.

“This time we will look into every department. But upon my request, behest, to focus sa corruption sa DPWH. So we are expanding the investigation sa corruption sa agriculture with special focus sa DPWH,” anang Pangulo.

Ito ang ikalawang pagkakataon na inatasan ng Pangulo ang Task Force na pinangunahan ng DOJ para mag-imbestiga dahil karamihan sa mga miyembro ng TF ay mga abogado, engineer,at doktor na may kanya-kanyang expertise sa kanilang mga larangan.

Agad nilinaw ni Pangulong Duterte na wala siyang problema kay DPWH secretary Mark Villar dahil masipag ito at hindi bahagi ng kanyang trabaho ang maghabol sa mga tiwali sa kanyang ahensiya.

Sinabi ng Pangulo na siya ang gagawa ng mga aksiyon para mahinto o hindi man ay maputol ang talamak na problema ng katiwalian hindi lang sa DPWH kundi sa iba pang mga ahensiya ng gobyerno.

Dahil dito, aasahan aniya na magkakaroon ng mga masususpindeng opisyal at kawani ng gobyerno sa mga susunod na araw at aasahan ding makakasuhan ang mga ito sa Ombudsman.

“So in the coming days expect itong suspension not–kasi kung i-suspend kita may duda ako. Hindi ako mag-suspend ng tao na walang kasalanan,” wika pa ng Pangulo. (Aileen Taliping)