Talakan sa ‘Bagsakan’ Andrea gustong pabagsakin si Dogie

Dahil lang ba sa pandemic at mas maraming oras ang mga artista ngayon as compared before pre-pandemic na lagare sa mga schedules nila?

Aba, e, hindi lang pala yung mga known gamers na tulad ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards or si Myrtle Sarrosa ang talagang maraming oras nila ang naide-devote sa paglalaro ng online games, kahit pala ang Kapamilya star na si Andrea Brillantes.

Adik din pala ito sa online games, lalo na sa popular game na Mobile Legends. At nakikipaghamunan pa sa mga gamers talaga, huh!

Nagsimula lang bilang prank, hinamon nito si Ako si Dogie as prank lang sana. Kilala si Andrea sa in game name niyang “Blythe” at nagsabing hindi siya magaling sa game and even swapped account to H2WO and played using Hayabusa.

Akala ni Ako si Dogie, si H2WO talaga ang kalaban niya, not knowing na si Andrea na ito at nag-heated-up na ang game. At itong Andrea nag-promise pa na gagalingan niya at magpo-form pa raw ng team to take him down.

So yung nagsimulang prank, naging totohanan na? Hindi lang daw sa 5×5 battles but also with 1-on-1 matches. At higit sa several MLBB matches, parehong sina Andrea at at Ako si Dogie ay maglalaban din sa rap battle in “Bagsakan Legends” – the 515 E-Party All-Star Rap Battle.

Kilala ng mga fan si Andrea na mahilig din sa rap at itong si Ako si Dogie naman, kilala sa gaming community at mahilig din sa rap.

Kaya sa mga fan ni Andrea na gustong makita ang ibang side niya na ito, mag-follow lang kayo sa Facebook page ng ML: BangBang at dito rin malalaman kung matatalo ba niya si Ako si Dogie at ng kanyang binuong team.

Julie nalula sa lambing ni David

Gamit na gamit nina David Licauco at Julie Anne San Jose ang kanilang mga Twitter accounts para mag-spread ng kilig.

Sabi nga namin, noon pa namin napapansin ang dalawang ito na parang may something at si Julie na hindi masyadong nagre-react sa socmed, parang may kilig sa mga paandar ni David.

Napapanood ang dalawa sa Heartful Café weeknights sa GMA-7 bilang bagong loveteam at kinakikiligan talaga ng mga fan. At dahil birthday ni Julie noong May 17, mas lalo pang kinilig ang mga fan nila sa paandar ni David.

At kahit si Julie, sa comment nito, halatang natuwa at may kilig talaga.

Hinintay sana ni David na mag-alas-dose ng madaling-araw para batiin ang ka-loveteam, pero nakatulog daw siya. Kaya umagang-umaga, ang birthday greeting niya kay Julie ang unang tweet nito.

Sey niya, “I really wanted to post at exactly 12am last night but… I fell asleep so ok na ‘to! Pagkagising. Happy birthday, partner!!! I wish you all the best in life. @MyJaps see you soon!!!”

Pero ang tila kinilig si Julie sa comment ni David sa post ni Julie na, “Growth, peace and true happiness. Thank God for another year.”

Nag-comment si David sa post na ito ni Julie nang, “Thank God for Julie.” Kaya napa-reply ang Asia’s Pop Diva nang, “ang sweet mo nemennn.”

Kung ngayon, baka nga wala pa or papunta pa lang into something ‘tong dalawa, pero kung masusundan ang kanilang Heartful Café ng panibagong project na sila ang magkasama, naku, ‘di talaga malayong mag-level-up ang sweetness nila sa isa’t isa.

Alessandra pabubura TikTok ni DDS girl

Nakakaloka na talaga ang mga basher ni Alessandra de Rossi. In a way kasi, talagang sinasagot din ni Alex ang iba, though madalas, naidadaan niya sa patawa o mga hirit niya ang comment niya o post.

Pero pati ang brand ng cellphone na gamit ni Alessandra, napagdiskitahan ng basher. Kesyo may nag-tweet kay Alex nang, “asikasuhin mo muna career mo uy. hanggang ngayon android pa rin phone mo.”

Kaya sinagot at tinanong niya ang netizen kung may problema ba ito sa android phone. Sabi ni Alex, “Good morning. Anong issue po? Tell me! Papalitan ko bukas!”

May nag-comment din na netizen sa nam-bash kay Alex kung nakakababa raw ba ng pagkatao kung hindi iphone ang gamit. Kaya ending, humirit ang actress na magpapa-ayuda na lang siya ng iphone sa basher niya.

“Kung superficial sya, oo. Status symbol daw pag iPhone. Mukhang kailangan nya! Para nakakapantay ng pagkatao sa friends na may karir. Haahahahaaha! Ano kaya address nya at mapa-ayudahan ng iPhone.”

May tweet din si Alex na hindi man niya pinangalanan ang “babaeng” tinutukoy, pero base sa mga nag-comment sa tweet niya, may mga nagpangalan at pinpointed agad yung tiktoker na DDS at panay ang hanash sa mga anti-DDS, maging sa buong pageant ng Miss Universe against Rabiya Mateo.

Kaya ang tweet ni Alex, gusto raw niyang ipabura ang account nito. Aniya, “Magpapakabait ako nang todo. Tapos hihingin ko kay God na makilala ang may-ari ng tiktok. Tapos papabura ko account ng babaita na yan. Kahit kapalit nun ay mag mapost ako ng dance number, once a day…. na naka-crop top!!!!!!!!!”