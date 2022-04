Talak ng mga Rico Yan fan: Claudine ‘wag mong gamitin ang patay

Matapos ang selebrasyon, o pag-alala sa ika-20 taon na kamatayan ni Rico Yan, na kung saan ay magkasama nga sina Claudine Barretto, at Mrs. Sita Yan, sa mismong punto ng namayapang aktor, heto at trending na naman si Rico, ha!

Ang rason, may nireplayan si Claudine na netizen at nabanggit nga si Rico Yan.

Heto nga ang kumalat na chika ni Claudine:

“@pancitkennton It was about 2000 when we met with President Duterte, in that same year we met Maam Sara & lastly BBM. Rico looked up to these people.

“Our whole family is BBM. Only Marjorie & her kids are Leni. Tita Sita Yan & I & my mom BBM rin po. Pls let us all respect everybody. Stay safe and God bless all of you,” sabi ni Claudine.

At ‘yun na nga, umalma ang ibang mga fan ni Rico, na ibang politiko naman ang sinusuportahan.

Heto nga ang mensahe nila kay Claudine:

“Please lang Claudine, ‘wag mong gamitin si Rico.”

“Claudine putting words into a dead person’s mouth? Wag naman.”

“Claudine wag mong isama sa ganyan si Rico.”

“Mars Claudine, tama na pls. Nananahimik na si Rico.”

Well, siyempre nandiyan din naman ang mga supporter ni Claudine, na nagsasabing wala silang pakialam kung banggitin man ng idolo nila si Rico, dahil karapatan `yon ni Claudine.

At siyempre, super talak din ang BFF ni Claudine na si Janelle Jamer sa mga basher ng aktres.

“Dami nanaman bashers. Hehe dyan naman makikita kung paano tayo rumispeto sa kapwa natin at sa karapatan ng bawat isa. Di nyo kailangan manira, mang-away at mam-bash. ‘Yan ba ang gusto nyo gayahin ng mga undecided voters? Ang maging mapanira oh maging bastos? Kung May gusto kayo na iba. Eh Di kampanya nyo ng maayos. Wag puro bash and negativity. Kasi sa dami ng pinagdadaanan ng bansa natin eh wala ng space para sa negativity. Matuto na lang tayo magrespetohan at i-improve ang mga sarili natin. Wag mapanghusga na akala nyo ang pe-perfect nyo.” (Dondon Sermino)