Talak ng mga Kapamilya: Toni traydor, duling, walang utang na loob

Natural na pinupuri ng mga netizen na suportado ang BBM-Sara si Toni Gonzaga na siyang naging host sa naging proclamation rally nina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa Philippine Arena.

Pero siyempre, natural din ang pagka-dismaya, pagka-turn-off kay Toni, lalo na ng mga kasamahan niya sa ABS-CBN at mga Kapamilya viewer.

Malaking kuwestiyon talaga ang tila pagiging relihiyosa raw ni Toni o pagiging Christian sa mga netizen at sa choices niya o sinusuportahang kandidato. Sila ng kanyang pamilya Gonzaga at ng Mister na si Paul Soriano.

Isyu at big deal talaga kung paano raw in-introduce ni Toni bilang host si Rodante Marcoleta na sinasabing siyang nag-push talaga ng pagde-deny ng franchise renewal ng ABS-CBN, dahilan para mawalan ng trabaho ang libo-libong empleyado.

Base sa mga comment na nababasa namin, kung may konting kahihiyan pa raw si Toni, they wish na sana raw, magkusa na itong mag-resign, lalo na as host ng PBB.

Voluntary eviction daw, ganern?

Ang dami naming nababasang social media post mula sa ilang executives ng ABS-CBN at mga Kapamilya employees.

Merong “walang utang na loob,” “traydor talaga” “duling” at iba pa.

Tila pa-shade rin ang naging post ni Marc Logan kunsaan, pinost nito ang naging statement ni Toni noong mawalan ng franchise ang ABS.

Quoted si Toni noon na tila ang dating, kinain din niya ang sinabi niya ngayon na, “Sa lahat ng nasa posisyon ngayon, hindi namin makakalimutan ang ginawa n’yo sa mga trabahador ng ABS-CBN.”

Naglalabasan din ngayon ang mga personal encounter, pangit na experiences daw ng ilan sa mga naka-trabaho niya noon pa.

Kinukumpara rin si Toni ngayon bilang bagong Mocha Uson.

Sinasabi rin sa mga tulad nina Bianca Gonzales, Gary Valenciano at iba pa to be them in the world of Toni Gonzaga.

Gonzaga dedma, wapakels lait

Nag-trending si Toni kasabay ng mga presidentiable at campaign rally. So, baka naman ine-enjoy rin talaga ni Toni ang atensiyon na nakukuha niya positibo o negatibo man.

Masayang-masaya pa ito nang sabihin sa UniTeam rally at nagpasalamat na trending nga raw siya. At buong ningning din niyang ni-repost sa kanyang IG stories na sobrang daming positive tweets daw sa kanya.

Kasunod ang IG stories na “Unbothered Queen” siya. Kaya ‘yun ang drama ni Toni, she’s the Unbothered Queen. Kung hanggang kailan niya mapapanindigan, abangan.

Misis ni Direk Paul Bye-bye PBB na

Anyway, base sa tweet ni MJ Felipe ng TV Patrol, nagbitiw raw ang misis ni Direk Paul Soriano, si Toni nga, bilang host ng Pinoy Big Brother.

“Toni Gonzaga will no longer host Pinoy Big Brother. No formal resignation but source said Toni has volunatarily endorsed the main hosting job to Bianca Gonzalez.”