Talagang nakakaiyak

Sa kanyang hanggang taingang ngiti, hindi maikubli ng artista at vlogger na si Toni Gonzaga ang labis na pagmamalaki sa sarili sa eksklusibong panayam sa pangulo. Maaalalang naging kontrobersyal ang pag-endorso ni Gonzaga sa kandidatura ng kasalukuyang pangulo dahil itinuturing nila itong pagtalikod niya sa kanyang mga kasamahan sa kompanyang ABS-CBN dahil kasama sa tiket nila ay ang mambabatas na naging masugid sa pagpapasara nito sa pamamagitan ng hindi paggawad ng prankisa rito.

Marami akong nabasang mga opinyon at kuro-kuro hinggil sa magkabilang panig ng panayam—sa nagtatanong at sa tinatanong. Marami ang nabahala sa mga naging tugon ng pangulo. Ayon sa mga nagpahayag ng opinyon, sumasalamin ang mga sagot niya sa magiging uri ng pamamahala sa Pilipinas sa loob ng kanyang panunungkulan. Kaya, nagpasya akong panuorin at pakinggan ang mga sinabi ng ating pangulo.

Sa panayam, nabanggit niya na wala talaga siyang planong mag-presidente. Tila gusto niyang iparating na hindi niya hinangad ito at ito ay iginuhit ng tadhana, kagaya ng naunang pananalita ni Gonzaga. Kung ganoon, kagaya siya ng ibang mga naging pangulo na itinulak ng pagkakataon. Aniya kung alam lang ng mga tao ang mga naging balakid sa kanilang landas at ang mga pagkakamaling nagawa nila. Dito nalito ang ilan at sinabing tila pinabulaanan din niya na walang plano.

Ayon din sa pangulo, ang panunuod niya sa kanyang ama habang nagtatrabaho ay ang kanyang naging preparasyon sa pagka-pangulo—kung paano ito ginagawa at kung paano magpatakbo ng isang bansa. Talaga ba?

Tila hindi kinikilala ng pangulo ang kanyang karanasan bilang gobernador ng isang lalawigan sa loob ng 12 taon at ang pagiging isang mambabatas sa loob ng 9 na taon bilang mga preparasyon sa pagiging pinuno ng bansa. Bagkus, ang kanyang itinuturing na paghahanda sa kanyang pagiging pangulo ay ang nakita at narinig niya sa kanyang ama nuong siya ay 8 taong gulang hanggang nuong siya ay 28, may 57 taon na ang nakalilipas. Bukod rito, ang modelo ng kanyang pamamahala ay galing sa panahon kung saan naging magulo ang bansa, bumagsak ang ekonomiya, at napatalsik ng taong-bayan ang kaniyang ama.

Ang pinaka-kontrobersyal na bahagi ng panayam para sa marami ay ang isyu ng P203-bilyong buwis para sa naiwang pag-aari ng kanyang ama na hindi pa nababayaran matapos ang 25 taon. Ang mungkahi ng pangulo ay buksan muli ang kaso upang magkaroon sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag sapagka’t wala sila sa Pilipinas nuong ang kaso ay dinidinig. Ang tanong ng marami ay kung maari bang gawin ang ganun? At, hindi ba mahihirapan maging patas ang didinig ng kaso dahil pangulo ng bansa ay kasangkot dito?

Sa isang bahagi ng panayam, tinanong ni Gonzaga kung bakit naiyak ang ating pangulo nuong malaman niya na nanalo na siya. Ayon sa pangulo, ang reaksyon ng mga taga-suporta nila ang naging dahilan. Ayon sa pangulo, lahat ay umiyak. Biro pa niya, maging ang mga kaibigan at mga kaklase niyang maituturing na mga siga ay naiyak. Ibinida na rin ni Gonzaga na maging siya ay naiyak. Marami pa ang mga naiyak na hindi nila alam o nasaksihan. Marami rin ang mga naiyak na iba ang dahilan. Marami ang patuloy pa ring umiiyak. Sana lang mabawasan ang mga umiiyak.