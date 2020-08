Takot kay Pacquiao: Floyd tatawid UFC

May ilang taong retirado na sa propesyonal na pagboboksing si undefeated American champion Floyd Mayweather Jr. na kinukunsiderang kumana naman sa larangan ng Mixed Martial Arts.

Nilinaw ni Ultimate Fighting Championship (UFC) honcho Dana White na tuloy pa rin ang usapan at koneksyon nila ni Floyd.

“Floyd and I still have dialogue and go back and forth. We’re still interested on both sides,” pahayag ni White kamakalawa.

Taong 2019 nag-handshake deal ang UFC boss at ex-boxer hinggil sa sinasabing pagsabak ni ‘The Money’ sa pentagon, na para sa ilan ay pag-iwas sa rematch kay eight-division world champ Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao)

Klinaro ni Dana na posibleng matuloy pa ang inaasam na collaboration fight na pansamantalang naunsyami dahil sa pandemya. (Aivan Denzel Episcope)