Takbo para sa kalusugan, kalikasan ikinasa sa Brgy. 696

Kasabay ng selebrasyon ng Nutrition Month, ikinasa ang Run for Life, isang fun run sa Barangay 696 Zone 76 District V sa Maynila noong Sabado ng umaga.

Sa pangunguna ni barangay chairwoman Arlene Divinagracia nagkaroon ng Takbo, Tanim para sa Kalusugan at Kalikasan kung saan itinutulak nito na ang “healthy diet gawing habit for life”.

Nagkaroon muna ng maiksing warm-up o stretching ang mga kalahok bago sinimulan ang pagtakbo mula sa Barangay Hall 696 sa Pilar Hidalgo Lim St. sa Malate Manila at binagtas nito ang San Andres St. (Quirino Avenue), Palacio de Maynila (Roxas Boulevard), Pedro Gil St. pabalik ng Barangay Hall.

Gaya ng inaasahan naunang nakatapos ang mga kalalakihan at bawat kategorya ay may tatlong awardees.

Matapos ang takbuhan nagkaroon din ng maliit na salo-salo sa almusal at maiksing seminar sa paghahanda sa lindol na sinundan pa ng seminar sa tamang pagtatanim ng mga gulay upang makatipid sa nagtataasang presyo ng mga ito at mas maging makabuluhan ang pagkain sa mga ito.

