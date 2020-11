Takbo ng MRT, 60 kph na sa Disyembre

Pumalo na sa 50 kph ang bilis ng mga tren sa MRT-3 simula nitong Nobyembre.

“Yung MRT-3 ang speed ho natin ngayon diyan is 50 kilometers per hour. Noong nag-assume ho tayo, Mr. President, during your term, the speed of MRT-3 hovered between 25 kilometers per hour to 28 kilometers per hour. Ngayon ho starting November tumatakbo na ho tayo ng 50 kilometers per hour kasi natapos na ho ‘yung paggawa ng mga riles ng tren sa MRT,” pagbibida ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa pulong ng gabinete sa Malacañang kamakalawa.

Dahil sa bilis ay mas umiksi aniya ang biyahe ng mga pasahero ng MRT.

“Ang ibig hong sabihin dito ‘yung headway ho which before was nine minutes to 11 minutes nabawasan,” dagdag ng DOTr chief.

Sabi ni Tugade, target nila sa darating na Disyembre ay mataasan pa ang takbo ng MRT sa 60 kph.