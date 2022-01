Takas quarantine modus sa mga hotel – Sec Berna

Nagbanta si Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat na agad aarestuhin ang mga operator o tauhan ng mga hotel sa likod ng umano’y absentee quarantine scam kapalit ng suhol mula sa mga dumarating sa bansa na tumatakas sa quarantine protocols.

Kasunod ito ng pagkakadakip sa isang Pinay na tumakas sa quarantine protocols at nagpost sa social media habang nagpapamasahe.

Sinabi ni Puyat na nauna ito kaysa sa Pinay na dumating sa bansa mula sa Amerika na tumakas sa quarantine protocols para dumalo sa party ng kanyang mga kaibigan sa Makati City.

Agad umano nilang nakuha ang kumpletong pangalan at address ng violator kaya naipadakip nila ito.

Ayon kay Puyat, makikipag-ugnayan ang Department of Tourism (DOT) sa Department of Interior and Local Go¬vernment (DILG), Bureau of Quarantine (BOQ) at Philippine Coast Guard (PCG) para madakip ang mga violator gayundin ang mga kumukunsinting tauhan ng mga hotel.

“Huhulihin na lang sila kasi lagi naman nilang dine-deny ‘pag tinatanong namin sa hotel na narinig naming may ganito silang patakaran,” ani Puyat.

Inamin ni Puyat na matagal na nilang naririnig ang tungkol sa absentee quarantine scam pero hindi sila makaaksiyon dahil wala silang nakukuhang pangalan ng mga violator at itinatanggi rin umano ito ng management ng mga hotel.

Sinabi pa ni Puyat na ang isa pang insidente ay iniulat sa kanila matapos kumalat ang balita kay ‘Poblacion Girl’.

“After this incident, somebody gave the name and even gave pictures na the day she arrived, nagpamasahe pa, as in she was even posting it on Instagram stories. Very proud ha na (that) she was skipping quarantine and her name was given and the person who knows her even gave a sworn affidavit. Nahuli na rin ‘yong tao na ‘yon,” ani Puyat, tungkol sa bagong insidente ng paglusot sa quarantine.

“I’ve given it already to the [Bureau of Quarantine] and the [Department of the Interior and Local Government] and I will leave it up to them,” wika ng kalihim.

Hinimok naman ng kalihim na iulat ang mga mababalitaang paglabag sa health protocol particular ang mandatory quarantine. (Mia Billones/Joven Delantar)