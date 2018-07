Tagumpay ni Pacquiao kinilala ng Senado, Angara

HINIMOK ni Senador Sonny Angara, sa pamamagitan ng Re­solusyon No. 799, ang mga kapwa senador na bigyan ng panibagong pagkilala at papuri ang isa na namang kara­ngalang ibinigay ni Senador Manny Pacquiao sa Pilipinas kasunod ng seventh round TKO victory nito kontra Lucas Matthysse noong Hulyo 15 sa Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia para maagaw ang WBA welterweight belt ng Argentine boxer.

Ayon kay Angara, karangalan niya ang makasama sa bulwagan ng Senado ang isang Manny Pacquiao na patuloy na nagbibigay karangalan sa bansa. “Karangalan ang makasama natin sa bulwagang ito bilang isang senador ang isang Manny Pacquiao na kinikilala at pinararangalan sa Pilipinas, maging sa buong mundo sa loob at labas ng lona o boxing ring,” ayon sa bahagi ng Resolusyon No. 799 ni Angara.

Ayon pa sa mambabatas, hindi biro ang hirap na pinagdaanan ng Pambansang Kamao at kapuri-puri ang ipinamalas nitong kabayanihan.

“Nitong July 15, 2018, muling pinatunayan ng ating boxing legend ang kanyang bangis sa laban. Sa ikapitong round, via technical knockout, pinaluhod ni PacMan ang kanyang katungga­ling si Lucas Mathysse sa kanilang engkuwentro sa Kuala Lumpur,” ani Angara.