Tagumpay ni Diaz pinagdiwang ng Akbayan

Nakiisa ang Akbayan party-list sa tagumpay ni weightlifter Hidilyn Diaz bilang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist.

Sa inilabas na statement kahapon, inihayag ng Akbayan ang paghanga nito sa kakayahan ng Pinay.

“Akbayan joins the entire country in congratulating Hidilyn Diaz on winning the Philippines’ first ever Gold medal in the Tokyo Olympic games,” ayon sa grupo.

Binalikan din ng Akbayan ang hirap na dinanas ni Diaz bago makuha ang inaasam na ginto, kasama na rito ang nangyaring pagkakadawit sa kanya sa ‘ouster matrix’ ng administrasyong Duterte.

“Amid this already grueling pressure, she was included in the Duterte administration’s disgustin­g and completely baseless ouster matrix which was released close to the midterm elections. She and her family became the victims of harassment by trolls, and Hidilyn herself was criticized heavily for calling out the Philippines’ lack of support for its athletes,” dagdag pa ng party-list

Kaya naman lalong nakipagdiwang ang Akba­yan sa kanyang tagumpay lalo’t dumating raw ito sa gitna ng mga panahon ng pagsubok sa bansa.

“Though some may try to hurl mud at gold, it will always shine through. Gold glitters, even through the mud,” pagtatapos ng Akbayan. (Mark Joven Delantar)