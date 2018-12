Tagumpay ng ‘EB’ scholar inalay sa namayapang ama

Sobrang proud ang buong “Eat Bulaga” family sa pag-top ng kanilang scholar na si Jaydee Lucero sa katatapos lamang na Civil Engineering licensure examination. Nakakuha si Jaydee ng 97.20 passing rate at nanguna sa humigit 13,000 examinees ngayong taon.

Naka-graduate bilang magna cum laude mula sa University of the Philippines-Diliman, anim na buwang nag-review ang 22-anyos na binata para sa board.

“Mahirap ‘yung buong six months ng review kasi focus lang talaga ako for the board exams. In-expect ko na papasa ako pero ‘yung mag-number one, hindi talaga kasi marami akong kilala na mas magaling sa akin and during the exam day itself, may mga topic na na-challenge talaga ko,” sabi nito.

Kuwento pa ni Jaydee, ang kanyang ina ang matiyagang nagbantay sa Professional Regulation Commission’s (PRC) website para sa resulta ng exam.

“Si Mama ‘yung pinaka-excited talaga nu’ng lumabas ‘yung result. Ilang beses niyang tinitingnan ‘yung website ng PRC if lumabas na ba ‘yung result. Siya ‘yung unang nagbalita sa akin and ang pinaka-happy talaga sa pag-top ko.”

Bunso sa dalawang magkapatid, si Jaydee ay produkto ng scholarship program ng Eat Bulaga na tinatawag na “Eat Bulaga Excellent Student Awards” or “EBest.”

Inilunsad noong 2009, ang EBest Awards ay isang programa na nagbibigay ng scholarship grant sa mga outstanding elementary, high school and college students mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Napagkalooban ng Eat Bulaga si Jaydee ng high school and college scholarship, monthly allowances at annual cash assistance para sa iba pa niyang pangangailangan sa eskuwelahan.

Ayon kay Jaydee, kung hindi dahil sa “Eat Bulaga,” malamang ay hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo at nagkaroon ng degree.

Ikinumpara pa niya ang pagiging EBest scholar sa nanalo ng lotto. “Para akong nanalo sa lotto kasi after ilang years ng pag-aaral, puyat, pagod at sa napakada­ming challenges na binato sa akin, may blessing pala na ganito na darating sa buhay ko. Dahil sa pagsusumikap ko at sa tulong ng mga mabubuting tao, unti-unti ko nang nakakamit ang mga pangarap ko.”

Isa sa mga pagsubok na hinarap ni Jaydee ay ang pagpanaw ng kanyang ama dalawang taon na ang nakakaraan dahil sa liver cancer. Ayon dito, sobrang naapektuhan nito ang kanilang pamilya, maging ang kanyang pag-aaral.

“Nung nawala si Papa, isa yun sa pinakamahirap at pinakamadilim na pangyayari hindi lang sa buhay ko, kundi sa buong pamilya namin. Pero na-realize ko na gusto niya na makapagtapos ako at tumulong sa pamilya kaya naisip ko na lahat ng successes ko, i-dedicate ko talaga kay Papa. Ako ‘yung magpapatuloy ng mga pangarap niya para sa amin.”

Hindi raw naging madali ang kanyang naging journey sa pagiging honor student at pag-top sa board exam. Kaakibat daw ng kanyang success ang focus, patience, hard work at determination na makamit ang kanya mga pangarap.

Itinuro raw ng Eat Bulaga sa kanya ang pagkakaroon ng positive outlook at ‘wag mawalan ng pag-asa sa buhay.

“Maliban sa assistance na binigay nila sa akin, ang impact talaga nila sa akin eh ‘yung outlook ko sa buhay na hindi porket nasa lower class of society ka, hindi ibig sabihin nun na wala ka ng chance para baguhin ang future mo. Meron ka pa rin kakayanan na tuparin ang iyong mga pangarap.”

Sa ngayon, nakatanggap na si Jaydee ng job offer mula sa ilang design and construction firm sa bansa. Ngunit maliban sa pagkakaroon ng maayos na trabaho, nais nito na mai-share ang oportunidad at tulong na ibinigay sa kanya ng programa.