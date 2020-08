Tagumpay ng distance learning nakasalalay sa paghahanda natin ngayon

May krisis o wala, kailangang magpatuloy ang edukasyon ng ating mga kabataang mag-aaral. Anuman ang mangyari, hindi natin maaaring hayaang sila ay mapag-iwanan.

Kung susuriin natin ang naging karanasan ng mga bansang dumaan sa matinding krisis, malaki ang naging pinsalang dulot nito sa mga mag-aaral.

Base sa isang pagsusuri ng Georgetown University sa Estados Unidos, sa apat na taon pagkalipas ng lindol sa Pakistan noong 2005 at maraming mga estudyante ang nahintong mag-aral, lumalabas na mas naungusan ng mga batang hindi apektado ng lindol ng dalawang taong kaalaman ang mga batang apektado ng naturang lindol.

Ayon naman sa World Bank, tinatayang papalo sa 84,000 ang bilang ng mga batang taga-Brazil na may edad 10 ang hindi marunong magbasa at umunawa ng learning materials dahil sa pagsasara ng mga paaralan dulot ng pandemyang COVID-19.

Bukod sa malaking kawalan ng karunungan sa mga kabataang mag-aaral, ibinahagi rin ng World Bank na ang limang buwang hindi pagbubukas ng mga eskuwelahan ay maaaring magresulta ng pandaigdigang pagkalugi sa kita na aabot sa 10 trilyong dolyar.

Kapag nagpatuloy ang suliraning ito, malaki ang posibilidad na tumaas pa ang bilang ng mga dropout at mapipilitan ang mga kabataang ito na magtrabaho na lamang dahil din sa kawalan ng trabaho ng kanilang mga magulang.

Hindi malayong magpatuloy ang ganitong sitwasyon pati sa ating mga kabataang Pilipino kung hindi natin sila mabibigyan ng tama at dekalidad na edukasyon. Kailangang gamitin at sulitin ang dagdag na panahon bago magpasukan upang masiguro na ang muling pagbubukas ng klase ay magiging mabisa, pulido at ligtas para sa ating mga mag-aaral, pati na sa mga guro at mga kawani.

Inaasahan nating titiyakin ng Department of Education (DepEd) na magiging 100 porsyentong handa na ang lahat ng eskwelahan at mga kakailanganin para sa opisyal na pagbubukas ng klase sa ika-5 ng Oktubre.

Huwag natin hayaang madagdagan pa ang bilang ng out of school children and youth (OSCY) sa bansa. Gamitin natin ang oras na ito upang magtulungan at kumilos para makamit ang matagumpay ng distance learning.