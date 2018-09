Tagumpay ng Batang Pinoy, ano ang susunod?

MASKI na umuulan ay itinuloy pa rin ang closing ceremonies ng Batang Pinoy National Championships sa Baguio City.

Maraming bata ang uuwing hindi halos makalakad dahil sa sobrang dami at bigat ng mga medalyang napanalunan. Mayroon din namang uuwing luhaan dahil maski isang bronze medal ay hindi nanalo. Pero ganyan talaga ang sports competition, at magandang bata pa lang ay matutunan na nilang hindi sa lahat ng pagkakataon ay puwede kang manalo.

Tiyak na bibigyan ng pabuya ng mga opisyal ng mga local government unit ang mga batang nagbigay sa kanilang bayan ng karangalan. Malaking tulong ito para sa mga batang ang magulang ay hindi ganoon kayaman. At lalong maeengganyo ang mga bata na lalo pang pagbutihin ang kanilang training para sa susunod na palaro ay muli silang tanghaling kampeon.

Ang Batang Pinoy ang pinakamagandang ehemplo ng sinasabi ng mga sports leader na training sa grassroots level. Sa murang edad ay naisasalang na ang mga bata sa kumpetisyon at nakikita na nila kung ano ang nagagawa ng magandang training, disiplina at ang drive, ang kagustuhan na manalo.

Maaga pa lang ay alam na kailangan nilang manalo ng fair and square, walang dayaan, at ang pinakamagaling ang tatanghaling kampeon.

Ano ang susunod na hakbang para sa mga batang sumali sa kumpetisyon?

Siyempre, tuloy-tuloy na training sa pa­ngunguna ng kanilang mga PE teacher na tumatayong mga coach. Malamang na mayroong mga magagandang kalooban na bibigyan sila ng tamang suporta, hindi lang sa training, kundi pati sa nutrisyon.

Siguradong ngayon pa lang ay mayroon nang mga scout mula sa mga high school at college sa kanilang lugar, o maging sa Metro Manila, na mag-aalok ng scholarship. Ang susunod na hakbang ay manggagaling sa magulang ng mga bata.

Papayagan ba nila ang kanilang mga anak na mawalay sa kanila, mapunta sa malayong lugar, para mag-aral at mag-training at malaman kung papaano ang mamuhay na malayo sa pamilya?

Isa ito sa mga problemang hindi na bago sa atin. Maraming beses na rin tayong naka­rinig ng mga kuwento kung saan ang isang promising na bata ay hindi pinayagan ng mga magulang na malayo sa kanila dahil takot silang baka may masamang mangyari sa mga ito.

Makakatulong ang Philippine Sports Commission, ang mga paaralan at maging ang mga National Sports Association para palawigin ang kaisipan ng mga magulang, at pati mga bata, na kaila­ngan ng sakripisyo para maabot ang minimit­hing tagumpay hindi lamang sa mga lokal na kumpetisyon kundi lalo na sa mga internasyonal na labanan, katulad ng Southeast Asian Games, Asian Games at Olympics.