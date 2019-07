Taguig pinaigting ang pagbaklas ng mga harang sa kalye

Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mas pinaigting na clearing operations upang maalis ang mga nakaharang sa kalye gaya ng iligal na mga istruktura, iligal na pagtitinda at iligal na nakaparadang mga sasakyan.

Pinangunahan ng Traffic Ma­nagement Office, Public Order and Safety Office, Market Ma­nagement Office, Business Permits and Licensing Office, General Services Office, Solid Waste Ma­nagement Office, City Engineering Office, Public Transport Office at Barangay Affairs Offices kasama ang Philippine National Police at ang Metropolitan Manila Deve­lopment Authority (MMDA) ang na­sabing aktibidad.

Isinagawa ang mga operasyon alinsunod sa pinirmahang executive order ni Mayor Lino Cayetano matapos siyang manumpa. Iniutos ng punong lungsod sa mga departamento ng lungsod na paigtingin ang kanilang pagsisikap na masi­guro ang pedestrian at vehicular mobility, at access sa mga serbisyo publiko gamit ang mga pampublikong daanan at kaparehong imprastruktura upang masiguro ang seguridad ng publiko.

Binigyang-diin sa EO na ang mobility ay mahalaga sa urba­nisasyon at pag-unlad. “Aside from the space occupied by roads, transport system, buildings and infrastructures, the associated pedestrian and vehicular movement invariably shapes the urban forms of the city,” dagdag pa rito.

Aniya pa ng alkalde, ang ‘walkable city’ ay matuturing na rin na ‘safe and healthy city’.