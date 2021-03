Taguig namudmod na ng ayuda

Unang araw pa lang ng muling pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at apat na kalapit probinsya, ay nakapagbigay na ang Taguig City ng mga food pack bilang ayuda sa mga residente.

Nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Barangay Affairs Office at the Mayor’s Action Team para nagbahay-bahay sa 28 barangay upang maibigay ang mga food pack na kasya sa tatlo hanggang apat na araw sa isang pamilya na mayroong limang miyembro.

Kabilang dito ang bigas; canned goods, energy drink, hygiene/anti-COVID kit na may face mask, face shield, alcohol at sabon upang masiguro na mapoprotektahan ang bawat pamilya.

Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano, kahit na bukas ang mga grocery at establisimyento at tuloy ang dine-in at takeout service ay siniguro ng lokal na pamahalaan na pwedeng hindi na lumabas ang mga residente ng Taguig para bumili ng kanilang pangangailangan at hindi na rin ma-expose sa COVID-19.

“This week we need to stay safe. Dito po muna tayo sa piling ng mga mahal natin sa buhay, sa ating mga household, sa mga pamilya natin,” pahayag ni Cayetano.

“Sa aking mga kababayan, dito sa lungsod ng Taguig, we will take care of each other. Bayanihan po tayo. Ang lungsod natin ay kilala sa pagkalinga at pag-aaruga ng isa’t isa.” Dagdag pa ng alkalde.

“Itong one week na ito ay makakatulong sa atin para lalong mapababa ang ating mga kaso sa lungsod.The City of Taguig remains to have one of the lowest number of active cases in Metro Manila. At naniniwala ako, pag tayo’y nagtulungan, kaya rin natin babaan pa lalo,” pahayag pa ni Cayetano. (Edwin Balasa)