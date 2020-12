Taguig bumaba sa 45 COVID positive

Tanging 45 na lang ang kaso ng COVID-19 sa Taguig City habang pumalo sa 98.44 porsyento ang recovery rate ng naturang lungsod, isa sa pinakamataas sa buong Metro Manila.

Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano, ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 ay dahil sa pagtutulungan ng iba’t ibang ahensya sa lungsod upang labanan ang nakamamatay na sakit.

Base sa datos ng City Epidemiology Disease Surveillance Unit na inilabas nitong Disyembre 5, sinabi ni Cayetano na ang limang aktibong kaso ng COVID-19 kada 100,000 populasyon ay mas mababa kumpara sa 20 kaso kada 100,000 na nairehistro sa buong NCR.

Pangatlo din ang Taguig City sa may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa NCR matapos na parehong makapagtala ng tig-34 kaso na lang ang Malabon at Pateros.

“The 9,749 total Covid-19 cases in Taguig is only 6.6 percent of the 147,418 total Covid-19 cases reported by the NCR. This total is also far less than the total Covid-19 cases reported in Seoul, South Korea, with 10,205; Tokyo, Japan with 43,426; and Toronto, Canada, with 44,279; for that same period,” paliwanag ng alkalde. (Edwin Balasa)