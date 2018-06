Tagle, Dela Cruz papana

PINAMUNUAN nina Buenos Aires 3rd Summer Youth Olympic Games 2018-bound Nicole Marie Tagle at 17th Incheon Asian Games 2014 bronze medalist Paul Marton dela Cruz ang 5-player national men’s and women’s archery team na sumibat ng bansa kahapon, Sabado, Hunyo 16 patungong Estados Unidos.

Tutudla ang dalawang­ mamamana (Tagle, 16, ng Dumaguete City, reigning World Archery Federation no. 107; at Dela Cruz 31, ng Manila, WAF no. 38) sa 13th Archery World Cup 2018 Stage 3 sa Easton Salt Lake Archery Center sa Salt Lake City, Utah simula bukas, Hunyo 18, hanggang sa Hunyo 24.

Kasama nila sina Amaya Ampaco Paz-Cojuangco, 32, ng Quezon City, world no. 43 at kasapi ng national team na nag-bronze sa 1st ARC 2016 Stage 4 sa Shanghai, China, Xian-China 15th Asian Archery Championships 2007 gold medalist Earl Benjamin Yap, 33, ng Mandaluyong City at world no. 79, at veteran internationalist Joseph Benjamin Vicencio, 22, ng San Juan City at world no. 146.