Tagbilaran bishop nanawagan ng dasal, tulong

Humihingi ng tulong at panalangin si Diocese of Tagbilaran Bishop Alberto Uy matapos mag-iwan ng pinsala ang bagyong Odette sa buong Visayas.

Nabatid kay Bishop Uy, nakakalungkot at nakakahabag ang idinulot ng bagyo sa buhay at ari-arian ng mga tao lalo na’t magdiriwang ng Pasko.

“Let us all pray for the victims and survivors of Typhoon Odette. Everyone must lend a helping hand,” hikayat ni Bishop Uy.

Bukod sa panalangin at tulong, nanawagan din ang obispo na isantabi muna ang mga usaping pulitikal na makakaapekto sa pagtulong sa kapwa ngayong nahaharap sa pagsubok ang bansa. (Juliet de Loza-Cudia)