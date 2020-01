Tagatay Resto, Hotel Pasaway sa Ban

IPINATIGIL ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año ang implementasyon ng ‘window hours’ na ipinagkakaloob nila para sa ilang nagsilikas na residente ng Batangas na nais na bumalik sa kani-kanilang mga tahanan upang kunin ang kanilang mga personal na gamit o ‘di kaya’y pakainin ang kanilang mga alaga, na naiwan sa kani-kanilang mga tahanan na direktang tinamaan ng pag-aalburuto ng Bulkang Taal.

Ayon kay Año, nagbigay lamang sila ng kaunting humanitarian consideration sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan ngunit kailangan nilang ma­ging istrikto sa pagpapatupad ng window hour at hindi maaaring araw-araw na papayagan ang mga residente na makabalik sa kani-kanilang mga bahay.

Nabatid na pinayagan ng DILG ang mga local government unit (LGU) na magdesisyon kung magbibigay ng window hour sa mga residente, depende sa paabiso ng Phivolcs.

“…actually I would provide instruction to the LGUs, ‘yung mga nakapag-provide na ng window hours, stop na ‘yun… hindi puwedeng araw-araw. Nagbigay lang tayo ng konting humanitarian consideration. We need to be strict,” pahayag ni Año.

Binigyang-diin ni Año na ang prayoridad nila ay ang kaligtasan ng mga residente kaya’t hindi nila maaaring isugal ang buhay ng mga ito lalo na at nananatiling mapanganib ang sitwasyon sa paligid ng Bulkang Taal.

Paliwanag pa ni Año, walang sinumang nakakaalam kung kailan puputok ang bulkan kaya hanggang nakataas ang Alert Level 4 dito ay mahigpit nilang ipatutupad ang ‘lockdown’ sa mga lugar na nasa loob ng 14 km danger zone, gayundin ang mandatory evacuation sa mga residente.

Iniulat rin naman ng DILG chief na nasa 98% na ng mga residente na nasa bisinidad ng Taal ang nailikas nila sa ngayon simula nang itaas ang alerto ng bulkan sa Level 4 nang pumutok ito noong Enero 12.

Kabilang sa mga lugar sa Batangas na nananatiling naka-lockdown ay ang Agoncillo, Tanauan City, Talisay at San Nicolas ngunit kamakailan ay pinayagan ng mga awtoridad ang mga residente ng Agoncillo, Tanauan at San Nicolas na makabalik sa kani-kanilang mga tahanan upang makakuha ng ilang gamit at mga alagang hayop, sa limitadong oras lamang.

Binanggit naman ni DILG undersecretary Epimaco Densing na mahigpit na nilang ipatutupad ang lockdown upang wala nang makapasok sa danger zone.

“We are directing DRRMC not to allow anyone to enter the danger zone. It’s dangerous, that’s why we have imposed a lockdown,” paliwanag pa niya.

Mga negosyo sa Tagaytay pinasasara rin

Inatasan din ng DILG ang lokal na pamahalaan sa Tagaytay City na ipasara ang mga nagbubukas o nakabukas na business establishment habang nasa Alert Level 4 ang Taal Volcano.

Ayon kay Densing, naglabas ng ‘specific memorandum’ ang DILG na nag-aatas kay Mayor Agnes Tolentino na ipatigil at ipagbawal muna ang operas­yon o pagbubukas ng mga commercial establishment dahil delikado pa ang pinangangambahang sinasabing ‘hazaradous eruption’ ng bulkan.

“Tolentino has the power to revoke the business and operating permits of establishments. If they refuse to cooperate, the DILG will ask the Philippine National Police to close them down,” pahayag ni Densing.

Nabatid na umaabot sa 80 establishment, kabilang ang 50 restaurant, 14 mall at park, at 8 hotel na sinasabing nagpapatuloy ang operasyon nitong nakaraang mga linggo matapos na magbigay ng ‘green light’ ang local government.

Sinabi naman ni Cavite Rep. Abraham Tolentino na maaaring dedmahin ng mga negosyante sa Tagaytay ang order ng DILG.

“As of now, we will treat it as a recommendation. Business as usual pa rin,” pagtiyak ni Tolentino.

Kinastigo naman ng vice mayor ng Talisay si Phivolcs chief Renato Solidum sa pagtaas ng alert level sa Batangas.

“Wala pang nakapag-predict sa buong mundo kahit scientist sa pagputok ng bulkan,” patutsada ni Vice Mayor Charlie Natanauan.

“Bakit naman nasabi niya, siya ba ay Diyos?” litanya ng opisyal kay Solidum. (Dolly Cabreza/Aileen Taliping/Eralyn Prado)