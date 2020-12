Tagapagmana may karapatang maningil sa utang

Magandang araw Attorney Claire,

May tanong lang po ako, if halimbawa po namatay na ‘yung po pinagkakautangan ko ay may karapatan po bang maningil ang mga anak at magdemand ng ganun at magpahiya . Binabayaran ko po sila ng pakonti konti po ngayon.

Salamat po,

Rosalinda

Ms. Rosalinda,

May karapatan ang mga tagapagmana ng taong pinagkakautangan mo na maningil mula sa iyo dahil ang nautang mo ay parte ng ari arian ng kanilang magulang na dapat na manahin nila.

Kung sakaling hindi ka magbabayad ay maaari ka nilang idemanda upang masingil ang parte ng estate ng magulang bilang Heirs ng namayapa. Iba ang sitwasyon kung ang umutang ay namatay na ay siya ay walang bang ari arian kung saan makukuha ang pambayad sa inutang. Hindi namamana ang utang ng mga magulang o sino mang kamag- anak.

Ngunit wala silang karapatan na ikaw ay ipahiya upang makasingil sa iyo. Sa bawat mapapahiya nila sa sa iyo ay maaari mo silang ireklamo ng grave oral defamation at kung gamit nila ang social media ay idemanda mo naman ng kasong cyber libel.

Kung may katanungan pa at tumawang lamang sa 8922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com. Please subscribe to my youtube channel Ito ang Batas with Atty. Claire Castro.