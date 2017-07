TAGAMASID: Malaking pagkakamali 

Noong 2015 Southeast Asian Games, binulaga ta­yong lahat ni Marella Salamat nang mapanalunan niya ang gintong medalya sa women’s time trial race.

Pagkatapos ng panalong ‘yun, halos wala na ta­yong narinig mula sa kanya. Ang buong akala ng lahat, isa siyang one-hit wonder. Parang isang singer na sumikat dahil sa isang kanta pero pagkatapos noon ay wala nang follow-up.

Ayon sa katotong si Jun Lomibao, pagkatapos ng panalo ni Salamat sa Singapore, mas pinili nitong ipagpatuloy ang pagiging siklista kaysa ipagpatuloy ang kanyang kursong dentistry sa University of the East. Puro karera ang kanyang ginawa, dito at sa abroad. Na hindi nakapagtataka dahil siya ay tubong Pangasinan, kung saan galing ang marami sa ating mga champion cyclists. ‘Di baleng mangitim…

Ang siste, sa paparating na 2017 SEA Games sa Malaysia, mukhang mahihirapan si Salamat na makapuwesto sa road race. Hindi isinama ng Malaysian organizers ang time trial dahil wala silang contender sa nasabing event. Alam n’yo na, bakit mo ibibigay ang gintong medalya sa kalaban.

Bakit mahihirapan eh talaga namang mahirap ang road race? Bukod sa ito’y delikado, kailangan mo ng mahabang hininga para sa naturang karera. Sabi nga ni Lomi, the most enduring, demanding and dangerous event.

Ganito ho ‘yun. Mag-isang kakarera sa Malaysia si Salamat dahil siya lang ang binigyan ng SEA Games Task Force ng green light para dalhin ang bandila ng bansa sa Malaysia. Wala siyang kasama na magbibigay sa kanya ng suporta, ng tulong, kasama na kung tawagin sa Ingles ay domestique. Ito ang mga siklistang hinahawi ang daan para sa kanilang mga kasama, nagbibigay ng pacing, gumagawa ng dirty work para pagdating sa rematehan ay sariwa pa ang pambato ng koponan.

Nagtanung-tanong ako kung ano ang naging dahilan kung bakit mag-isa lang si Salamat na nabigyan ng green light ng SEA Games Task Force. Ang sagot sa akin, hindi ginawa ng mga coaches ang kanilang trabaho. Hindi ipinaliwanag sa mga kinauukulan kung bakit kailangan ng kasama ni Salamat sa karera. Nanatiling tameme ang mga ito habang pinag-uusapan kung sinu-sino ang dapat masama sa national team para sa Malaysia SEA Games. At kung bakit kinakailangang may kasama si Salamat sa karera.

Sabi nga ni Lomi: Marella’s been through injuries and struggles on the road under the hot sunshine and blinding rain. She has had sacrifices.

And then this — thrown into the lioness den.

Ang pagkakaalam ko, wala nang oras para magsama pa ng isang babaeng siklista sa national team. Tapos na ang patay na guhit, ang deadline.





At kung iniisip ng mga opisyal ng national team na kakayaning mag-isa ni Salamat ang mga kalaban sa Malaysia, napakalaking pagkakamali.