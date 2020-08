Tagahanga hapi sa jersey ni Jia

LABIS ang pasalamat at tuwa ng isang fan ni Premier Volleyball League (PVL) star Julia Melissa ‘Jia’ Morado nang mapunta sa kanya ang dating Ateneo Lady Eagles jersey sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ng voleybelle.

Ang uniform ang huling ginamit nang naglalaro na sa Creamline Cool Smashers na si Morado sa UAAP Season 79 noong 2017.

Tweet ni fan @AprilleGemDVera: “One of the biggest regret of a fan is not to watch any games especially if it’s her last season (didn’t expect). So I am really thankful for this one. See you soon.”

Tinugon nman siya ng UAAP Season 77 2015 Best Setter: “Thank you for your generosity and support, Ms. Aprille! I know you’ll take good care of my last UAAP jersey . Stay safe always! (Janiel Abby Toralba)