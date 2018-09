Tagabili ng durian John Lloyd kuntento sa pag-aalaga kay Ellen, baby

Taong-tao, ganiyan ang deskripsiyon ng mga nakakita sa personal, at ng mga photo ni John Lloyd Cruz na bumibili ng prutas, partikular na ang durian, sa Sandra’s Fruit Stand.

At taliwas sa sinabi ng iba, na haggard ang itsura ni John Lloyd, mukhang fresh na fresh nga ito ngayon. Mukhang kuntento nga si John Lloyd sa bagong buhay niya ngayon, na nag-aalaga sa dyowa niyang si Ellen Adarna, at siyempre sa baby nila.

“A sweet and handsome guy drop by at our store to buy fresh durian for Ms. Ellen Adarna. He even watch how to open our fresh fruit. Thanks for stopping by John Lloyd Cruz.. #choosetoLiveHealthy #OurCelebritySuki #wedeliver #anytimeanywhere,” caption, description sa photo ni Lloydie na tila nagbibilang ng pera na pambayad sa biniling durian.

Well, sobrang ini-enjoy na nga ni John Lloyd ang pagiging private citizen niya, na malayo na sa mga intriga ng showbiz.

Pero, aware rin naman siya na kahit papaano ay hindi pa rin maiiwasan na pansinin, kunan siya ng picture ng mga taong nakakasalamuha niya.

***

Tetchie pababagsakin na sina Chanda, Gabby

Hindi na talaga­ mapipigilan ang karakter ni Tetchie Agbayani bilang Guada sa kanyang mga plano na pabagsakin ang mga Imperial sa huling dalawang linggo ng Contessa. Dumating na nga ang pinakahihintay na pagkakataon ni Guada na makapaghiganti kina Charito (Chanda Romero) at Duquessa (Gabby Eigenmann) sa ginawa nito sa kanyang pamilya. Ito na ba ang katupusan ng kasamaan ng mga Imperial?

Samantala, nagtagumpay naman si Contessa sa paghihiganti niya kay Daniela (Lauren Young) dahil lingid sa kanyang kaa­laman ay pinaglaruan at pinalabas lamang ni Contessa na patay si Gabriel (Geoff Eigenmann) para mailigtas ito mula sa kanyang mortal na kaaway.

Ito na ba ang simula ng matiwasay na relasyon nina Contessa­ at Gabriel? Huwag palalampasin ang nalalapit na pagtatapos ng Contessa mula Lunes hanggang Sabado sa GMA Afternoon Prime.