Taga-gobyerno exempted sa COVID test, quarantine

Hindi na isasailalim sa mandatory COVID test at quarantine protocol ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na nasa official business.

Sa kanyang anunsyo nitong Biyernes, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sa bagong polisiya ay hindi na kinakailangan pang isailalim sa COVID test at quarantine protocol ng pupuntahan nilang local government unit (LGU) ang mga opisyal at kawani ng gobyerno kung opisyal business ang kanilang sadya.

Sakop din aniya ng bagong polisiya ang mga empleyado ng ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at ng Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC).

Subalit kailangan magpakita ng valid ID at mga opisyal at kawani ng gobyerno na inisyu ng kanilang ahensya gayundin ng original o certified true copy ng Travel Authority/Order mula sa Department Secretary o sa kanilang designated official.

“They must likewise pass symptom screening at the port of their arrival, or in the case of public transport, upon boarding; and they must strictly comply with the minimum public health standards,” dagdag pa ni Roque. (Prince Golez)