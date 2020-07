Taekwondo tiis sa virtual tournament

KAHIT umiiral pa rin ang home quarantine bunsod ng pandemic coronavirus, kumikilos pa rin ang Philippine Taekwondo Association (PTA) para sa kapakanan ng kanilang mga atleta.

“Just like any other sports, we try to use the internet for virtual tournament and online training to keep our athletes and coaches physically and mentally ready,” kuwento ni PTA Regional Affairs head Stephen Fernandez sa TOPS ‘Usapang Sports’ via zoom.

Inamin ni Fernandez na malaking dagok sa paghahanda ng mga atleta na sasabak sa qualifying meet ng Tokyo Olympics ang kasalukuyang siwatsyon pero nagpapakatatag aniya ang asosasyon.

“As much as we can, virtual tournament muna kami. Talagang tiis na walang sparring,” aniya. (Ferdz Delos Santos)