Tabing Ilog musikal na!

Oo, ito ang Philippine version ng “Dawson’s Creek” kaya hindi na nakakapagtaka na ang iconic at popular na Kapamilya drama serye, ang “Tabing Ilog”, ay binigyang buhay muli.

Nga­yon, isa na itong Filipino musical na ipapalabas sa darating na Marso.

Kung sa American teen drama na “Dawson’s Creek” ay nakilala natin sina James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, Kent Smith at iba pa, ang palabas naman, ang ipinakilala sa atin ay sina John Lloyd Cruz, Jodi Sta. Si Maria, Paula Paralejo, Paolo Contis, Desiree Del Valle, Patrick Garcia, Baron Geisler, at Kaye Abad.

Ayon kay Ginoong Raymond Dizon, Star Hunt Unit Head, “Kaya na­ging sikat at marami pa rin ang nakakaalala sa palabas dahil ipinakita nito ang katotohanan tungkol sa mga buhay at pinagdadaanan ng mga teenager.”

Sabi pa ni Dizon, na naging execu­tive prodyuser ng orihinal na serye, “Matapang at makabuluhan rin ang mga paksang tinalakay sa show tulad ng pagbubuntis sa mga tinedyer, pre-marital sex, argumento sa mga magulang, alkoho­lismo, na hanggang sa ngayon, re­levant pa rin.”

“Paano natin mas kilala ang mga kabataan ngayon? Ano ang kanilang mga hamon, ang kanilang adhikain? Iyan ang ilan sa mga tanong na aming sasagutin sa musikal. Ang muling pagbuhay nito ay dahil nais naming ang mga isyu at saloobin ng mga millennial teen, ay hindi lang natin basta malaman, kundi mas maunawaan para sa sarili nating mga pamil­ya, kung teen-agers, alam natin kung paano mas paiigtingin ang pag ga­bay, pang-unawa at pagmamahal sa kanila.”

Ang mga magiging bida sa musikal ay sina Kiara Takahashi, Abi Kassem at Gab Pangilinan, na magiging kahalili bilang Eds delos Santos; Sky Quizon, Hanie Jarar, at Ian Pangilinan, na magiging si Rovic Mercado; Batit Espiritu at Emjay Savilla ang magkahalili bilang Badong Magtibay.

Kasama rin sa cast sina Jem Macatuno, Gian Wang, at Gabby Sarmiento na gampanan ang katauhan ni James Collantes samantalang si Argel Saycon, Ellyson de Dios, at si Vino Malabot ay magi­ging si Fonzy Ledesma.

Sina Abby Trinidad, Belle Delos Reyes, at Mia Canton ang magkakahalili bilang George Fuentebella. Si Lou Yanong, Missy Quino at Teetin Villanueva ang gaganap sa Corinne Ledesma. Si Shawntel Cruz, Krystal Kane at Justine Narciso ang magiging si Jerry Ricafort. Sina Art Guma, Ian Hermogenes, at Franco Ramos ang magpapalitan sa pagganap bilang Ely. At ang magbibigay buhay sa katauhan ni Sammy Collantes ay sina Brei Binuya sina Noel Comia Jr., at Lie Reposposa.

Kasali rin sa musikal ang mga seasoned perfomer na sina Jojit Lorenzo, Paolo O’hara, Agot Isidro, at Joann Co.

Ang bumubuo sa artistic at creative team ay ay nagmula sa pangunahing mga pangkat sa teatro ng bansa, kabilang ang Philippine Educational Theatre Association (PETA), Red Turnip, Dulaang U.P. at ang Cultural Center ng Pilipinas.

Ang kompositor at direktor ng musikal na si Vincent De Jesus (“Pagbabago ng Kasosyo,” “Himala,” “Care Divas”), direktor na si Topper Fabregas (“Tribes,” “Rabbit Hole,” “Company”), at choreographer na si JM Cabling (“Ang Ang Lihim ni Lea, “” Baluktot “). Ang manunulat at direktor na si Jade Castro (ang dula na “Dalawa Gabi,”; mga pelikulang “Endo,” at “LSS”) ay nag-tulay sa kuwento mula sa telebisyon hanggang sa tanghalan.

Ang “Tabing Ilog: The Musical” ay ipapalabas mula Marso 7 hanggang Abril 26 sa ABS-CBN Dolphy Theatre.

Para sa mga tiket at iba pang katanungan, makipag-ugnay sa 0977 836 0315 o sa online KTX.