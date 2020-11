Tabatsoy na pulis tablado sa promosyon

Dapat seryosohin ng mga pulis ang pagsunod sa angkop na body mass index (BMI) matapos na ihayag ng Philippine National Police (PNP) na istriktong imo-monitor ang timbang ng kanilang hanay.

Ayon kay PNP spokesperson Brig. Gen Ildebrandi Usana, sino mang pumalya sa kanilang BMI ay mahihirapan pagdating sa promosyon at iba pang bagay.

“Kung sino man po ang hindi nakaka-comply sa ganitong panuntunan, meron pong epekto ito sa kanilang schooling, promotion, and even placement sa iba’t ibang mga units, assignments,” sabi ni Usana.

Aniya, nais lang nila na maging fit ang mga pulis para magampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin.

“We do not want our police officers to be affected or afflicted with diseases as a result of non-compliance with exercise requirements,” dagdag pa ng opisyal. (Raymark Patriarca)