Tabang sa kabuhayan ng Ako Bicol

Labis ang kasiyahan ng ating mga kababayang magsasaka matapos tanggapin ang mga farm equipment at binhi mula sa Ako Bicol party-list, Department of Agriculture at Provincial Government ng Albay kamakailan.

Ang seedlings at farm equipment ay ni-request po ng inyong lingkod at ng kasamahan natin sa AKB na si Congressman Alfredo Garbin, Jr. Ang aming request ay agad namang inaksyunan ni DA Regional Director Rodel P. Tornilla.

Ang inisyatibang ito ay bahagi ng “Tabang sa Kabuhayan” program ng AKB kung saan layunin namin na makatulong sa mga Bicolanong magsasaka upang maging mas masagana ang kanilang ani at kita. Naniniwala kaming malaking tulong sa kanilang kooperatiba, asosasyon at mga barangay ang natanggap na makinarya at binhi tulad ng hybrid at certified palay seeds, garden tools at vegetable seedlings.

Nagpapasalamat ako sa pagdalo sa turn-over ceremonies nina Agricultural Center Chief II and APCO for Albay/Sorsogon na si Florentibo Ubalde, Jr. at Albay Provincial Agriculturist Cheryll Rebeta. Dahil po sa iba kong commitment, ipinadala ko ang aking kapatid na si Ms. Donna Co upang samahan si Cong. Garbin sa seremonyang ginanap sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi.

Napapanahon po ang pamamahagi ng AKB ng seedlings sa mga magsasaka dahil ngayong buwan ang anihan ng palay sa Albay. Kasunod nito, magiging abala na naman sila pagtatanim. Sa P19 bawat kilo ng palay, malaking tulong ito upang magkaroon ng sapat na laman ang kanilang bulsa lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Natutuwa naman ako at nangako ang National Food Authority (NFA) na bibilhin ang aanihing palay ng mga magsasaka sa buong Bicol region. Kung wala kasi ang NFA, mapipilitan ang ilang magsasaka na ipagbili ang palay sa local traders sa mas mababang halaga.

Naalala ko tuloy ang lumang awiting “Ako ang nagtanim, nagbayo at nagsaing pero nang maluto ay iba ang kumain” dahil ganito ang sitwasyon ng mga magsasaka kapag napipilitang ipagbili sa mas mababang presyo ang kanilang ani. Upang maiwasan ito, hinihiling ko sa NFA na damihan ang kanilang buying stations nang sa gayon ay mga magsasaka ang makinabang sa kanilang ani at hindi mga local traders lamang.

Isa pa sa nagpapababa ng presyo ng palay ay ang pagkabasa nito at dumi. Dito pumapasok ang kahalagahan ng post-harvest facilities tulad ng dryers, processing centers at multipurpose drying pavements.

Isa sa pangunahing adhikain ng Ako Bicol ang tumulong sa mga magsasaka. Sa katunayan, may kasunduan ang AKB at DA, may ilang taon na ang nakaraan, upang palaguin ang high value crops sa pamamagitan ng agresibong pagtatanim, paglilinang at pagpapalaganap ng punong pili sa Bicol region. Alam nyo naman, basta’t masarap na pili nuts, iisipin agad ng mga tao na ito’y galing sa Bicol.