Tabal, Andrade, Pescos, Lorenzo magsasapawan

MULA sa 18 yugto sa kapuluan ng nagdaang taon, tipid na 11 bahagi lang ang bubuo sa ika-42 edisyon ng National MILO Marathon sa taong 2018 na may dalawang full-marathon gaya sa tradisyon na sa nakalipas na ilang mga taon.

Sa nasilip kahapon ng Abante na iskedyul sa website ng karerahan sa https://www.milo.com. ph/events/milomarathon, toka ang dalawang 42.195-kilo­metrong arangkadahan sa National Finals sa Laoag City, Ilocos Sur sa Disyembre 9 at Metro Manila Elimination sa Pasay City sa Hulyo 29.

Nakatakda ang iba pang parte sa Urdaneta City, Pangasinan sa Hul. 15, Tarlac City, Tarlac sa Agosto 26, Batangas City, Batangas sa Set­yembre 29, Lucena City, Quezon sa Set. 30, Iloilo City, Iloilo sa Oktubre 7, Cebu City, Cebu sa Okt. 14, General Santos City, South Cotabato sa Okt. 21, Butuan City, Agusan del Norte sa Nobyembre 11, at Cagayan de Oro City, Misamis Oriental sa Nob. 18.

Hindi pa lang inianunsiyo kung ang mahal maningil sa pag-oorganisa ng mga takbuhang milyonaryo nang si Rio dela Cruz, ang muling babalangkas ng arangkadahan na ang provincial legs ay mga tinakda lang sa half-ma­rathon o 21k foot race.

Inaasahang magdedepensa ng trono sa MM sina Rafael Pescos ng Hinigaran, Negros Occidental at Cinderella Agana-Lorenzo ng Roxas City, Capiz, at sina Mary Joy Tabal ng Cebu City at Joerge Andrade ng Davao City sa Finals.