Taas singil sa SSS contribution pipigilan

Pandemya pa rin at kapakanan ng mga tao ang iginiit ng Senado nang mabilisang ipasa sa huling pagbasa ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo ng bansang ipagpaliban ang nakaambang pagtaas ng singil sa SSS contribution.

Sa boto ng 21 senador, naipasa kamakalawa ang Senate Bill No. 2027 na inisponsor ni Senator Richard Gordon upang makausad tungo sa pagiging ganap na batas.

Alinsunod kasi sa Social Security Act of 2018, may kapangyarihan ang SSS na magpatupad ng taas sa singil ng kontribusyon ng mga miyembro kada ikalawang taon. Nagsimula ito noong 2019 kaya’t may nakatakdang pagtaas ng singil sa kontribusyon nitong Enero 2021. Mula sa dating 12% na kontribusyon, magiging 13% na ang ikakaltas sa bawat miyembro ng SSS.

Pansamantala lang naman ang ibinigay nating kapangyarihan sa Pangulo upang suspindihin ang pagtaas ng singil – may bisa lamang ito ng ilang buwan o habang laganap pa ang pandemya at hindi pa nababalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao.

Lahat na nga ng kaluwagan at ayuda ay ipinagkaloob natin sa mga tinamaan ng pandemya noong itinigil ang pasada ng pampublikong sasakyan at isinara ang mga tindahan, merkado at negosyo upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nagbigay tayo ng palugit sa singil ng kuryente, tubig at upa sa bahay. Tinanggal ang interest sa mga pumalyang magbayad ng utang sa bangko. At maging ang mga bangko ay inalalayan natin at binigyan ng tax breaks sa

pag-dispatsa ng mga ari-ariang naremata.

Tax break din ang ibinigay natin sa mga negosyo, malaki man o maliit, sa hangaring makatulong iyon upang huwag sila magsara at mawalan ng trabaho ang mga empleyado nila.

Ganyan rin ang gusto nating mangyari dito sa napipintong taas-singil sa SSS contributions. Hindi pa nakakabangon ang mga kababayan natin mula sa pinsalang dulot ng COVID-19. Pansamantala muna natin silang alalayan at siguruhing tuloy pa rin ang benepisyong makukuha nila mula sa SSS kahit ipatigil natin ang dagdag na singil sa kontribusyon.

Ito ang isang klase ng ayudang walang ilalabas na pera ang pamahalaan. Tuloy ang kontribusyon ng SSS members sa dating halagang binabayaran nila. Pansamantalang pinapapigil lang natin ang nakaambang dagdag-singil sa kanilang monthly contributions.

Hindi rin ikakalugi ng SSS ang pag-postpone sa ipapataw nilang dagdag na singil sa SSS contribution.

Kung kinaya ng maliliit na negosyo ang ilang buwang sapilitang pagsasara dulot ng lockdown, bakit hindi kakayanin ng SSS na isang institusyong bilyun-bilyon ang pag-aari?

Sakaling pirmahan ng Pangulo itong SB No. 2027 at maging batas, malinaw ang mensaheng ihahatid nito sa mamamayang Pilipino: na kung nawalan ka ng bahay, pananim, kabuhayan, trabaho o mahal sa buhay, hindi manhid ang pamahalaan upang patuloy ka pang pigain na magdagdag ng kontribusyon.