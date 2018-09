Taas singil ng Maynilad, Manila Water pinaawat sa SC

UMAPELA si Bayan Muna chairman at da­ting Congressman Neri Colmenares sa Supreme Court (SC) na pumanig sa kapakanan ng mga consumer at paspasan ang desisyon kaugnay sa hinihirit na Temporary Restraining Order (TRO) laban sa taas si­ngil sa tubig ng Maynilad at Manila Water.

Ayon kay Colmenares, mahigpit nilang babantayan ang scheduled water rate rebasing application ng Maynilad at Manila Water at tutulan ang pagtatangka ng mga naturang kompanya na magpataw ng hindi katanggap-tanggap na dagdag singil sa mga consumer.

“Bayan Muna filed the case in August 2015 but up till now it is still gathering dust in the high court. The Sup­reme Court should also decide on the sovereign guarantee issue because consumers should not shoulder the income tax and debts of these multi-billion companies,” pahayag ni Colmenares.

Binanggit ng lider ng Bayan Muna na noong nakaraang taon ay tumiba ng P6.5 bilyon ang Manila Water habang ang Maynilad naman ay P7.4 bilyon.

“Ginigisa talaga tayo ng mga kompanyang ito sa sarili nating mantika. tayo pa pinabili ng ba­wang at sibuyas. Dapat ay pigilan ang ganitong pagsasamantala sa atin,” giit ni Colmenares.

Sa public hearing na ginanap sa Cainta, Rizal kamakalawa, P6.25 hanggang P6.55 na taas singil per cubic meter ng Manila Water ang rekomendasyon ng Regulatory Office ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa hirit na dagdag singil ng naturang kompanya at paunti-un­ting ipatutupad ito.

Nasa P11 per cubic meter naman ang hinihinging dagdag singil ng Maynilad pero tinap­yasan ito at P5.73 per cubic meter lamang ang irerekomenda ng Regulatory Office sa MWSS Board of Trustees.

Paunti-unti rin ang inirekomendang pagpapatupad ng dagdag singil sa tubig ng Maynila para hindi umano masyadong masakit sa bulsa ng mga consumer na nahihirapan na dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. (Aries Cano/Eileen Mencias)