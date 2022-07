Taas-presyo pa more sa bilihin hirit ng mga manufacturer

Humihirit ang ilang manufacturer na magtaas ng presyo sa kanilang mga produkto dahil sa sunod-sunod na sirit ng halaga ng mga produktong petrolyo.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department of Trade and Industry (DTI) Undersecretary Ruth Castelo subalit wala pa aniyang aksiyon ang kanilang tanggapan sa hinihiling ng mga manufacturer.

Sinabi ni Castelo na pinag-aaralan pa lamang nila ang mga kahilingan para sa taas-presyo ng mga bilihin subalit hangga’t hindi ito naaprubahan ng bagong kalihim ng DTI ay hindi maaaring gumalaw ang presyo ng mga manufacturer sa mga pangunahing bilihin.

“We have received requests na gumalaw ng presyo ang ilang produkto but the policy kasi is until the DTI approves and publishes the requests, hindi siya magiging effective. Kaya pinag-aaralan pa namin `yong requests na ito sa ibang ilang pangunahing bilihin,” ani Castelo.

Patuloy aniya ang DTI na nakabantay lalo na sa mga produktong nasa ilalim ng suggested retail price (SRP) dahil hindi maaaring basta na lamang magbago ng presyo ang mga ito.

Kapag may go signal na aniya si DTI Secretary Alfredo Pascual ay saka lamang maaaring gumalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin.

“Si Secretary Fred Pascual na ang mag-a-approve and then we will publish, saka lang puwedeng gumalaw ang presyo ng mga ito,” dagdag pa ni Castelo.

Ipinaalala ng opisyal na kahit nagpalit na ang administrasyon, hindi maaaring basta na lamang magbago ng presyo ang mga manufacturer dahil nananatiling epektibo ang SRP sa mga produktong binabantayan ng DTI. (Aileen Taliping)