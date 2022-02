Taas-presyo ng bilihin nakaamba sa giyera

Pinayuhan ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion ang publiko na maghanda sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa epekto ng giyera ng Russia at Ukraine.

“We should brace ourselves for price increases. Inflation will go up, hindi naman kayang i-absorb lahat ng price increase ng mga consumer natin so there will be a margin squeeze,” ayon kay Concecion sa Laging Handa public briefing kahapon.

Subalit makatutulong aniya ang pagbaba sa alert level 1 ng bansa para mas maraming negosyo ang magbukas at mas maraming hanapbuhay ang manumbalik at makapaghanda sa anomang kahihinatnan ng giyera sa Ukraine.

Ayon kay Concepcion, bukod sa hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng langis ay aasahang tataas pa ang halaga ng trigo o harina dahil isa ang Ukraine sa malaking supplier nito sa buong mundo.

“So ang epekto niyan dito sa Pilipinas iyong presyo ng pandesal, iyong skim milk, iyong sugar, iyong vegetable oil, halos lahat ng commodities ay tumaas na,” ani Concpecion.

Noong nakaraang taon aniya ay halos 40% hanggang 50% na ang itinaas ng presyo ng mga bilihin at posibleng madagdagan pa ito dahil sa krisis sa Ukraine.

“So sana huwag talagang lunala itong giyera kasi baka mamaya talagang it will really cause more increases `no,” dagdag ni Concepcion. (Aileen Taliping)