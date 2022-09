Taas presyo ng bilihin bumagal – PSA

Bahagyang bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto nang itala ang inflation sa 6.3% mula sa 6.4% nakaraang Hulyo, ayon kay Philippine Statistics Authority National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa kahapon.

Aniya, bumagal ang inflation dahil bumagal ang paggalaw ng presyo sa transportasyon at pagkain ngunit hindi pa sapat ang pagbagal para masabing pahupa na ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin.

Tatlo lamang sa 13 grupo ng mga bilihin ang nagtala ng mas mababang inflation — pagkain, at mga inuming hindi nakalalasing, transportasyon at information and communication. Samantala, siyam naman sa pangkat ng mga bilihin ang nagmahal: alak at sigarilyo, damit at sapatos, upa kasama na tubig at kuryente at gas at iba pang panggatong, mga kagamitan sa bahay at pagpapakumpuni ng bahay, kalusugan, recreation at sports and culture, edukasyon, mga restawran at hotel, at personal care products at serbisyo.

Hindi naman gumalaw ang inflation sa tinatawag na financial services kung saan mabibilang ang mga bangko, e-wallet, insurance at iba pa. (Eileen Mencias)