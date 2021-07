Taas-kamao ng mga artistang Pilipino viral

Trending ngayon ang obra ng isang Pinoy cartoonist na hinihikayat ang mga tao na tumin­dig, ipaglaban ang karapatan at huwag mabuhay sa takot.

Kilala bilang Tarantadong Kalbo, nakilala si Kevin Eric Raymundo sa kanyang satirical art na bumabatikos sa pamahalaan.

Hulyo 17, naglabas si Kevin ng isang digital illustration na may caption na “Tumindig,” kung saan makikita ang maraming ‘human fist’ na nakaluhod at tila sumasamba — na kahawig ng ‘fist bump’ ng mga tagasuporta ni Pangulong Rodrigo Duterte — habang may nag-iisang kamao na matapang na nakatayo.

Nais lamang ni Kevin na makabuo ng isang obra na pupukaw sa damdamin ng mga artist-activist sa panahon ng kasalukuyang gobyerno at ng anti-terror law pero namangha siya sa nag-uumapaw na suporta ng mga kapwa niya artistang Pinoy.

Nagsilagayan kasi ang mga ito ng kanilang sariling kamao o avatar sa nasabing obra, bilang pagsuporta sa mensahe ni Kevin. Kabilang sa mga nakitaas kamao sina Kapitan Tambay, Cartoonist Zach, Tsambolero, Tirex The Cativist, Rob Cham at Hulyen.

“I wanted to show how ‘one’s voice’ can affect those around them. It’s much more effective when we lead by example instead of belittling others,” ayon kay Cartoonist Zach, sa isang ulat.

Ayon pa kay Zach, “organic talaga ‘yong pangyayari,” at hindi nila inaasahan na magiging online campaign ang Tumindig.

“Ang fist, naging symbolism siya or hand gesture ng kasalukuyang administrasyon tapos ‘yong raised fist, naging universal. Pagkita ng hand gesture, alam na. It became an issue doon nga sa mga na-redtag ng [National Task Force to End Local Communist Armed Conflict],” paliwanag ni Zach.

“‘Yong online campaign, it is also to destigmatize ‘yong kahalagahan ng raised fist kasi in reality, raised fist has already been existing. It means ‘tumindig, stand up against those who [oppress us]’,” dagdag pa nito.

Sinabi naman ni Rob Cham na ang likha ni Tarantadong Kalbo ay nagbigay ng inspirasyon sa mga artist at humikayat na tumayo sila at ipaglaban ang tama.

Banggit ni Kevin, hindi niya inaasahang pupukaw ng atensIyon ng lahat ang kanyang likha at gagayahin ng iba pang cartoonist.

Hulyo 21, ginawa ni Kevin ang bagong version ng “Tumindig” artwork kung saan makikitang lahat ng mga ‘human fist’ ay hindi na nakaluhod kundi nakatayo na.

“People have been asking me to make a sequel to the ‘Tumindig’ artwork with some of the firsts already standing, but I felt that it was not ‘genuine’ in a way that it wasn’t what I was feeling at that time. So, when they started adding their own avatars to the original piece, I consolidated it into one image as a way of saying thank you.”

Sa ngayon, ang hiling ni Kevin sa kanyang mga tagasubaybay at sa iba pang mga artist ay gamitin ang kanilang kakayahan para sa ikabubuti ng nakararami.

“Let’s use our skills and talents to our advantage. Having the choice to ‘be positive’ in our art is a privilege. I am aware of my own privilege as well, and I will use it to amplify the voice of the oppressed, even at the cost of losing ‘fans.’ I do not create art for the sake of aesthetics. Art is always political whether we like it or not.” (Vick Aquino)