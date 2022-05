Taas alert level tablado sa mga negosyante

Hindi na kakayanin ng business sector ang panibagong paghihigpit sa alert level sakaling magkaroon ng COVID spike dahil sa mga bagong variants.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na hindi na kakayanin pang magsara muli ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng alert level status.

Kapag nangyari ito, sinabi ni Concepcion na maaapektuhan ang mga micro-medium small enterprises at mahihirapan na silang makautang sa mga bangko.

“Ang ekonomiya natin is doing very well now at kailangan sumigla ito dahil ‘yong kailangan natin is job generation. Pero kung magsasara tayo ulit kasi tataas ‘yong alert level from alert level 1 to 2 or even 3, then ‘yong kumpiyansa ng mga bangko na nagpapautang sa maliliit na negosyante ay mawawala. A year ago tinamaan sila so may mga re-structuring sa mga loan ‘yan, so binabayaran nila ‘yan,” ani Concepcion.

Hindi aniya dapat na magtaas ng alert level kahit magkaroon ng COVID spike basta masigurong mababa ang hospital utilization rate.

“Dapat sundin natin ang ginagawa ng ibang bansa, mataas ‘yong infection level pero ‘yong hospitalization capacity nila ay talagang mababa, hindi sila nagla-lockdown at tuloy-tuloy ang mobility nila,” dagdag ni Concepcion.

Ang nakikitang solusyon para mapalakas ang proteksiyon laban sa mga bagong COVID variant ani Concepcion ay paigtingin ang pagbibigay ng booster shot sa mamamayan. (Aileen Taliping)