Taal Volcano nakapagtala ng higit 300 lindol

Naitala ang nasa 302 volcanic earthquake sa Taal Volcano sa nakalipas na 24 oras.

Sa nilabas na bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong Sabado ng umaga, nasa 184 ang nakitang volcanic tremor sa Taal, habang 118 naman ang low frequency volcanic quake.

Nakita rin ang mahinang pagpapakawala ng usok sa crater ng Taal na umabot sa 30 metro ang taas.

Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang naturang bulkan, na nag-alburoto noong nakaraang taon.

“DOST-PHIVOLCS reminds the public that at Alert Level 2, sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall, and lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within and around Taal Volcano island,” saad ng Phivolcs. (Ray Mark Patriarca)