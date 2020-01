Taal Quake Walang Tigil!

SA loob ng 24 oras ay nakapagtala ng 787 volcanic earthquake ang Taal Volcanic Seismic Network, ang nasabing bilang ay halos doble ng naitalang 366 pagyanig sa paligid ng Bulkang Taal noong Sabado, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon kay Philvolcs supervising science research specialist Wincelle Sevilla, bagama’t marami ang naitatalang pagyanig ay pababa naman ang mga may matataas na intensity, ibig sabihin ay karamihan sa mga volcanic earthquake na naire-record ay hindi na nararamdaman.

Ipinaliwanag ni Sevilla na dahil malapit sa bulkan ang Taal Volcanic Seismic Network ay may kakayahan itong mai-record kahit pa man pinakamahinang volcanic earthquake.

“Ito ‘yung mga pinagkakabit nating instrumentong mas malapit sa bulkan kaya kaya niyang sukatin kahit ‘yung mga maliliit na volcanic earthquake.

Nakapag-record tayo ng 787 na volcanic earthquake. Kaya mas malaki ‘yung bilang nito kasi malalapit na ang instrumentong ito sa bulkan,” paliwanag ni Sevilla.

Ang Phivolcs ay gumagamit ng dala­wang uri ng instrumento para i-monitor ang volcanic earthquake, ang Philippine Seismic Network na kober ang buong bansa at ang Taal Volcano Network na nakatutok lang sa Taal.

Sinabi ni Sevilla na dahil sa marami pang naitatalang pagyanig sa paligid ng Taal ay indikasyon ito na mayroon pang magma sa loob ng bulkan na umaakyat pataas.

“Such intense seismic activity likely signifies continuous magmatic intrusion beneath the Taal edifice, which may lead to further eruptive activity. Aside from volcanic earthquakes, there is ‘steady’ emission from Taal’s main crater,” ayon sa Phivolcs.

Manatili pa rin sa mga evacuation center

Nanindigan pa rin si Phivolcs volcano monitoring division chief Mariton Bornas na dapat pa rin manatili sa mga evacuation center ang mga residente na inilikas dahil nasa loob ng 14 km radius danger zone.

Ani Bornas, kung magkaroon muli ng pagsabog ay mas mabilis ito.

“Open na iyong bulkan. Mas madali pong makasampa ang magma, wala nang pumipigil sa kaniya na pressure. Kung ano man iyong nakabara noong una e natanggal na. We stand firm on recommendation natin: Dapat po totally evacuated at dapat po hindi pumapasok sa naka-define na danger zone,” pahayag ni Bornas.

Giit ni Bornas, isa pa sa mapanganib ay ang lumalaking mga bitak sa ilang lugar sa Batangas na indikasyon na mayroon pa ring movement ng magma sa loob ng bulkan.

Aminado si Bornas na kanilang tini­tingnan ang lahat ng scenario bago magbaba ng alert level.

Sa ngayon ay malabo pa na maibaba ang Alert Level 4 dahil patuloy na nakakapagtala ng galaw sa bulkan.

Nasa 11 bayan sa Batanags ang nasa complete lockdown kung saan hindi pinapayagan ang mga residente na umuwi sa kanilang mga bahay. (Tina Mendoza)