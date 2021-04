Taal nagtala ng 58 pagyanig

Muling nagtala ng 58 volcanic earthquakes ang Bulkang Taal simula Huwebes ng umaga.

Kabilang dito ang 51 volcanic tremors na tumagal ng isa hanggang tatlong minuto, isang volcano-tectonic event, at anim na low frequency volcanic earthquakes, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Meron din anilang nagpapatuloy na low-level background tremor na naitala simula alas-9:05 ng umaga kahapon.

Ayon sa Abril 9 bulletin ng Phivolcs, may naganap ding mahinang pagsingaw, pagbuga ng sulfur dioxide, at marahan at patuloy na pamamaga ng Taal.

Paalala ng ahensya sa madla, kasalukuyan pa ring nakataas ang Alert Level 2 sa Taal Volcano.