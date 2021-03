Taal nagngitngit, alert level 2 na

ITINAAS sa Alert Level 2 ang Taal Volcano dahil na rin sa “increasing unrest” ayon sa state seismologists.

Sa pinakahuling bulletin, sinabi ng Phivolcs na may 28 volcanic tremor episodes, apat na low-frequency volcanic earthquakes, at isang hybrid earthquake na mababaw lang sa sukat na 1.5 kilometers sa ilalim ng Taal Volcano Island ang naitala Taal sa nagdaang 24 hours.

Bukod sa mga ito ang volcanic tremors ay tumaas dahil sa seismic energy kumpara sa nagdaang naitala na sa pagitan ng tatlo hanggang 17 minuto.

Sa pagtaas sa alert level 2, sinabi ng PHIVOLCS may posibilidad ng magmatic activity “that may or may not lead to an eruption.” (Kiko Cueto)