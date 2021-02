Taal kumonti pagyanig pero delikado – Phivolcs

Bagamat bahagyang kumonti ang naitatalang volcanic earthquake ng Taal Volcano sa nagdaang mga oras, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na hindi pa rin ito nangangahulugang tahimik na o ‘at rest’ ito kaya kailangan pa rin ang paghahanda at ibayong pag-iingat.

Matatandaan na kakaunti lang din ang naitalang lindol sa nasabing bulkan ilang araw bago ang pagsabog nito noong 2020 ng Enero.

Sa nakalipas na 24 oras, nasa 9 volcanic earthquakes lang ang naitala, na biglang baba kumpara sa 91 tremors na naitala noong Huwebes.

Giit ng ahensya, bumaba man ang nairekord na pagyanig, lumakas naman ang ibinuga nitong usok na umabot sa 40.meters at naitala sa 77.1 degree celcius ang temperatura sa bunganga nito.

Ayon sa Phivolcs hindi dapat maging kampante. “Sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall, and lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within the Taal Volcano Island (TVI),” paalala ng Phivolcs. (Tina Mendoza)