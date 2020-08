T.G.I.S. reunion puno ng halakhakan, kulitan

How time flies… Parang kailan lang `yon, pero heto nga at 25 taon na pala ang nakalipas.

Anyway, nag-celebrate nga ng 25 taon ang T.G.I.S. at isang masayang zoom chikahan ang ginawa nila. At base sa video, puno ng tawanan, at kulitan ang naganap sa kanila.

Nakita ko sa short video sa Instagram ang reunion nina Angelu de Leon, Ciara Sotto, Red Sternberg, Bernadette Allyson, Raven Villanueva, Michael Flores, Bobby Andrews, at mga direktor nilang sina Dominic Zapata at Mark Reyes.

Nagpaalam lang agad si Raven sa chikahan dahil kinukulit na siya ng mga ‘baby’ niya na puro maliliit pa.

Hindi ako sigurado kung nakasama sa zoom chikahan sina Onemig Bondoc, Rica Peralejo.

Pero, sa pinasalamatan ni Angelu sa kanyang Instagram, binanggit niya ang mga pangalan ng mga sumunod na batch sa kanila tulad nina Dingdong Dantes, Sunshine Dizon, at iba pa.

Well, bigla ngang nabuhay ang mga fan ng Thank God It’s Sabado, na ang iba ay mga sikat na ring personalidad ngayon. At siyempre, napapanood nga pala ang T.G.I.S. sa Heart of Asia channel. (Dondon Sermino)